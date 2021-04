Rue Gambetta : la vraie vie de quartier

Lourdement affectée par les travaux du Mettis, la rue Gambetta a vu bon nombre de ses commerces mettre la clé sous la porte dans les années 2010. Grâce à l’implantation de nouvelles boutiques, elle renaît de ses cendres et attire aujourd’hui de nombreux promeneurs et clients.

Interrogés sur ce qui fait la réussite de leur rue, les commerçants de la rue Gambetta sont unanimes : l’implantation simultanée de nouvelles boutiques a donné un coup de boost à l’artère. « On a été les premiers à se réimplanter, on nous prenait pour des fous, car c’était deux mois avant l’ouverture de Muse et le quartier était désert », témoignent Florian et Alexis du désormais célèbre Fox Coffee. « C’est une grosse locomotive le Fox, ça apporte énormément de passages dans la rue », sourit Maxime François de la cave-épicerie et du restaurant Kristal Palace. Le coffee shop a ouvert ses portes en septembre 2017, dans les locaux d’une ancienne boutique de vêtements de luxe, avant de s’agrandir dans ceux qui appartenaient aux Caves Saint-Clément, entre les deux confinements. « On a à cœur de respecter le lieu où on se trouve, car il raconte une histoire. Il y a trente ans, la rue Gambetta était très en vogue », indiquent les gérants.

Florian et Alexis n’ont pas été les seuls à miser sur la rue Gambetta, qui est visiblement toujours aussi branchée. Donovan Bellamy leur a emboîté le pas en ouvrant Manga-T, un salon de thé japonais en 2018, suivi de Christophe Couturier qui, en 2019, est venu installer son magasin et atelier de réparation de vélos, Roule Raoul. Dans l’ancienne « rue des antiquaires », tous deux ont trouvé des loyers plus avantageux que dans le centre-ville, mais ce n’est pas la seule chose qui les a attirés. « La rue Gambetta, c’est un quartier qui fonctionne comme un village. Il n’y a pas de grosse chaîne, mais des petits commerces indépendants qui marchent grâce aux gens du coin », analyse Christophe Couturier. « On se complète bien, car on ne propose pas les mêmes services, ce qui crée une bonne dynamique », ajoute le gérant de Manga-T. Dynamique accentuée par le vif succès rencontré par la boulangerie Poulard de Seydou Diallo, à un saut de puce de là.

Un point de passage

Idéalement située entre la gare et le centre-ville, la rue Gambetta est un point de passage pour de nombreux promeneurs. Cette rue calme est l’axe de cheminement naturel pour rejoindre l’hypercentre, tout en admirant les nombreuses façades ornées qui la composent. « En créant le Fox, on voulait apporter un plus pour la ville, mais aussi toucher la visibilité touristique de la ville de Metz, en s’implantant près de la gare et des hôtels », expliquent Florian et Alex, qui attestent de cette synergie entre les commerces. « Grâce à cette implantation en groupe, on a donné une image d’une rue qui ouvre, une rue créative, en redonnant de la vie à des locaux vides depuis cinq ans grâce à des petits projets, des concepts originaux qui donnent une super image de la ville. »

L’une des dernières arrivées en date est celle de Gaëlle Boulanger, qui propose des soins pour les sourcils et les cils dans son salon d’esthétique. « Je connaissais le quartier et j’ai vu que ça commençait à devenir dynamique et très agréable de s’y balader. Les commerces marchent super bien entre eux, car on s’entraide et on se fait de la pub », se réjouit l’esthéticienne. Un constat partagé par Maxime François. « On se connaît, on renvoie les clients pour différents produits, constate le caviste. On offre surtout beaucoup de bonne humeur, c’est important pour apaiser la grisaille liée au manque d’activité sociale. »

Laura Bannier