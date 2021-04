Avenue de Nancy et environs : « Une ville dans la ville »

Direction la Nouvelle ville, le quartier Sainte-Thérèse, l’avenue de Nancy. Où le dynamisme des commerçants contribue au bien-être des habitants de ce secteur coté, de plus en plus nombreux avec la concrétisation

du projet urbain Cœur impérial.

Tous les dimanches matin, le Tout-Metz se donne rendez-vous au pied de l’église Sainte-Thérèse, aujourd’hui balafrée par le temps qui passe. Place Philippe de Vigneulles, dans une ambiance petit pull sur les épaules, les vies se racontent, les sourires (masqués) s’échangent et les cabas se garnissent, entre autres plaisirs de bouche, de fruits et légumes garantis circuit court. Ce marché, qu’accompagne souvent un apéro heureux à La Cigale, c’est le temps fort de la semaine dans cette partie de la Nouvelle ville ni trop près ni trop loin du cœur de Metz. Où commence et où finit précisément le quartier Sainte-Thérèse, très prisé des familles ? Fuyons le débat. Ce qui met tout le monde d’accord en revanche, c’est sa beauté architecturale, la tranquillité qui y règne, autant que le sentiment d’avoir tout à portée de main, de gambettes ou de trottinette. Tout : les écoles, les collèges (Barbot, Georges de la Tour), les lycées (Georges de la Tour encore, Louis Vincent) ; les axes autoroutiers ; la douceur du plan d’eau et du canal de la Moselle ; les commerces de proximité aussi.

Kidnappée rue Charles Abel à la sortie de L’Écrin Gourmand, où les viennoiseries dorées s’empilent dans un joyeux chahut, Thérèse – ça ne s’invente pas –, la cinquantaine sportive, se raconte : « J’ai emménagé ici en 2015 avec mes enfants et je n’en reviens toujours pas de la chance qui est la mienne. Je n’ai qu’à mettre le nez dehors pour trouver tout ce dont j’ai besoin. » Avenue de Nancy par exemple, qui accueille fleuristes, salons de coiffure, épicerie Carrefour City, caves à bières, pharmacie, banque, opticiens, marchés… Avec un « s » souvent, puisque l’offre se veut plurielle. « Une ville dans la ville », image Yves Goussot, l’incontournable boucher-charcutier-traiteur de la rue Charles Petre, à une perpendiculaire de là. Lui connaît ce coin de Metz comme sa poche, qui « peut vivre replié sur lui-même ». Il était auparavant de l’aventure du resto Les 3 Petits Cochons, dans les murs mêmes de sa Boucherie Cœur Impérial, et aujourd’hui, il dresse ce constat : « Si l’esprit du quartier reste le même avec les années, les choses sont quand même en train d’évoluer. Il y a un vrai renouvellement et rajeunissement, des habitants comme des commerçants. »





Ici et « nulle part ailleurs »

Parmi ces derniers, Xavier Wacogne. Lui a osé ouvrir une librairie indépendante en pleine crise sanitaire, avenue de Nancy, dans ce « secteur privilégié » car il ne se voyait « nulle part ailleurs ». Animé par son désir de mobilités douces. Par des considérations financières aussi. « S’installer à l’écart du centre-ville, c’est échapper aux droits au bail exagérés et la garantie de trouver un loyer plus abordable. Mais c’est également la possibilité de faire du commerce autrement, avec moins de pression, d’exprimer sa personnalité en étant au plus proche des gens, sachant qu’ici ils consomment de la culture. » Sa Pensée sauvage lui ressemble donc. Et au milieu de ses piles de livres, Xavier Wacogne, comme le coiffeur Fabrice Trovato aux ciseaux à quelques numéros de là, savoure « le dynamisme » d’un quartier qui refuse de s’endormir.

Pour illustration, sa métamorphose en cours, son relooking extrême. L’ancien hôpital Bon-Secours, entre l’église Sainte-Thérèse et le lycée Georges de la Tour, a disparu du paysage. Les engins de chantier ont défilé depuis 2018 pour donner vie à un projet urbain ambitieux, nommé Cœur impérial. 450 logements neufs, une résidence seniors de standing, une diagonale piétonne accessible à tous, un jardin privatif de 18 ares, du vert pour en prendre plein les mirettes… À terme, c’est avec cette nouvelle réalité que les commerçants du coin auront à composer. Et, ça coule de source, ils ne s’en plaignent pas. « Nous avons tout à y gagner », disent-ils en chœur et en substance.

Thomas Vuagnoux