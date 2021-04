Sarrebourg : FM Logistic nomme un nouveau directeur général en Russie

Oleg Alkhamov a pris la tête de l’équipe de direction du groupe dans ce pays.

Le logisticien, qui pèse 1,43 milliard d’euros de chiffre d’affaires et emploie 27 000 collaborateurs, mise sur un nouvel homme fort en Europe de l’Est. En Russie, Oleg Alkhamov, qui succède à Christophe Menivard, va assurer la supervision de l’ensemble des activités de FM Logistic et de ses 8 000 collaborateurs sur place. Le nouveau directeur général a réalisé l’essentiel de sa carrière dans les secteurs de la grande distribution et du commerce de détail, notamment chez Auchan Retail. En 2017, il était directeur de la performance du groupe Auchan.

JN