Moselle : quels sont les commerces qui restent ouverts ?

Suite à l’élargissement des mesures renforcées pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, voici la liste des magasins qui ferment et de ceux qui restent autorisés à ouvrir.

Les commerces jugés non essentiels vont une nouvelle fois devoir baisser leur rideau. Cette mesure, entrée en vigueur dans 16 départements depuis le 19 mars, est désormais étendue à l’ensemble du territoire afin de limiter la propagation du Covid-19 alors que la France est en proie à une troisième vague. À partir du samedi 3 avril, et jusqu’au 2 mai minimum, seules certaines enseignes seront autorisées à ouvrir leurs portes.

Contrairement aux deux premiers confinements, la liste des commerces qui peuvent ouvrir leurs portes a été élargie. En plus des magasins déjà autorisés à ouvrir s’ajoutent les concessions automobiles, les librairies, les disquaires, les cavistes, les pressings, les magasins de jeux vidéo, les réparateurs d’instruments de musique, les chocolatiers, les salons de coiffure, les cordonniers, ainsi que les magasins de bricolage, de plantes et de fleurs sont autorisés à accueillir du public. Les visites de biens immobiliers peuvent également avoir lieu. Déjà en vigueur dans le département de la Moselle, la fermeture des centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés est maintenue.

Les commerces essentiellement impactés par cette mesure sont donc les magasins de prêt-à-porter, de décoration ou de jouets. Chaque enseigne souhaitant proposer du click and collect sera en mesure de le faire. Par ailleurs, la préfecture de Moselle a décidé par arrêté d’autoriser exceptionnellement l’ensemble des commerces (hormis les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10 000 mètres carrés) à ouvrir ce vendredi 2 avril, pourtant férié dans le département. Ils devront fermer au plus tard à 18 h 30.

LB