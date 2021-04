Metz : quels sont les nouveaux tarifs de stationnement ?

Une nouvelle règlementation vient d’entrer en vigueur pour les automobilistes stationnant sur voirie.

Le principal changement concerne le maillage de la ville. Metz est désormais découpée en quatre zones tarifaires :



• Zone « 1 h shopping » : le stationnement est gratuit la première heure. Il vous en coûtera ensuite 1,50 euro pour 1 h 15 de stationnement, 3 euros pour 1 h 30, 7 euros pour 2 h, etc. Durée maximale : 2 h 30.

• Zone « centre-ville » : il vous en coûtera 0,90 euro pour 30 minutes de stationnement, 1,80 euro pour 1 h, 3 euros pour 1 h 30, etc. Durée maximale : 3 h.

• Zone « petite couronne » : il vous en coûtera 1 euro pour 1 h, 3 euros pour 3 h, 8,10 euros pour 5 h, etc. Durée maximale : 8 h.

• Zone « grande couronne » : il vous en coûtera 2 euros la demi-journée et 4 euros la journée entière.

La municipalité précise que pour « bénéficier de la gratuité offerte sur la zone “1h shopping”, il est obligatoire de prendre un ticket papier à l’horodateur ou virtuel via les applications mobiles EasyPark, OpnGo ». L’ensemble des nouvelles modalités de stationnement sont disponibles sur le site de la Ville de Metz.