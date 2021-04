METZ | De la place Chambre jusqu’à la rue Sainte-Marie : je vous parle d’un temple…

Un jour, la place de Chambre ressemblera à nouveau à ça. Photo Michel Dell’Aiera

Restos et bars à foison… Au départ de la place de Chambre jusqu’à la rue Sainte-Marie se dresse, coloré et animé,

le temple des nuits messines. Du moins quand celles-ci étaient une religion autorisée.

C’était hier. Ou avant-hier. En vrai, à quand ça remonte exactement ? La mémoire s’embrouille et s’entortille, alors on ne sait plus vraiment. Une chose de sûre : cela a existé. C’était réel, on est témoin, de nos yeux on l’a vu. La foule dans les rues, des sourires épinglés aux terrasses, des jupes qui fleurissent à flanc de cuisses, des types qui leur répondent par un sourire en exhibant une paire de bras musculeux sous les tatouages. Toute une vie dévoilée là, animée et virevoltante, entre spritz bien frais, amuse-bouche, œillades jetées en direction de la table voisine, et tartare-frites servis minute, à la volée, toute une vie possible, déployée ici, le long de la plus grouillante des artères, du plus frivole des périmètres, le plus festif, le plus insouciant, le plus attirant, qui ne désemplit pas, jamais, pour peu que le fond de l’air séduise, aguicheur au printemps, torride en été, et que tout virus nous laisse évoluer en paix, libre de nos élans, de nos mouvements, libre de nos œillades, libre de claquer nos jupes ou nos tatoos à la vue de tous, quelle que soit l’heure du jour ou de la soirée, avancée, forcément avancée.

Ici, c’est la place de Chambre. Plus bas, l’Irish Pub. Plus loin, la rue du Faisan, que prolonge, tracée en coude, la plongée vers la rue Sainte-Marie. Les jeudis, les vendredis, les samedis soir, en temps normal, on se croirait aux Bains-Douches par nuit de grande affluence. Impossible d’y faire un pas sans bousculer une épaule et s’excuser, impossible de respirer, impossible d’y commander un verre, de quoi grignoter, sans hurler. Et c’est ça qui est bien. Tous ces gens, toute cette joyeuseté. Toute cette promiscuité. Il a fallu quoi ? Une paire d’années pour que le décor soit transformé ? On se souvient… Metz, alors, traînait derrière elle comme un boulet sa réputation de « belle endormie ». Tenace, la réputation. De celles qui vous collent aux basques. Et puis la place de Chambre, où le diesel était permis, a cessé d’être un parking. Et puis ses alentours ont embelli. Et puis les cellules vides ou inadaptées ont effectué leur mue. Résultat, parce qu’on a compté un après-midi de Covid où nulle part une âme ne sirotait un café en picorant son journal : 43. Quarante-trois adresses, du début de la place de Chambre, aux premiers temps de la cathédrale, jusqu’à l’entrée du Moyen-Pont, chevauchant la Moselle, où s’observent un japonais, Kyou Sushi, flanqué d’une réputation respectable, et une petite échoppe de cuisine wok, actuellement fermée. Quarante-trois adresses où se sustenter ou épancher sa soif… Quarante-trois. Et autant d’histoires. Autant de haltes. Subjectives, forcément subjectives.

Au pied de la cathédrale

Depuis La Quille, le bar à vins, la vue est imprenable. Et les flacons servis, hautement recommandables. Tout à côté, Le Pampre et sa longue histoire. Sa cuisine militante, du terroir. Et La Lanterne, ouverte en pleine pandémie, à force de courage. Quelques pas et c’est l’Opéra café, cher à Émilie Cazaudebat. Au gré des âges, l’ancienne opticienne a transformé le bistrot de quartier de son père en haut lieu des nuits messines. Le bruit nous manque. Le son de la fête. Les audaces d’Émilie, jamais à court d’idées en matière de soirées, aussi.

La place de Chambre

Ici, une table qui n’en rajoute pas, à la cuisine tenue : c’est L’Éveil, dont la réputation ne s’embarrasse pas de clinquant. Là, les parasols grenat des Trappistes de l’ami Laurent Gaspard. L’endroit affiche complet tous les midis, à l’apéro du soir c’est rare d’y trouver un strapontin disponible. L’heure d’été défile ainsi, bercée par les spritz. De l’autre côté, une adresse toute neuve, The Mermaid Tavern. Freinée par la pandémie. À défaut, on peut y déguster une bière à emporter. Demain, après-demain, refleuriront les longues tablées extérieures.

La rue du Faisan

Les burgers de Chez Ici accompagnés des frites maison de Yannick et Géraldine. Les apéros qui traînent, aussi, le soir venu, au son de quelques playlists bienvenues. Les pizzas du Visconti, deux spots de cuisine asiatique, un bar à vins, Le Velours, empêché jusqu’ici d’avoir fait ses preuves sur la durée. Le samedi soir, rue du Faisan, le sport numéro un c’est de se marcher sur les pieds.

La rue Sainte-Marie

Longtemps, le BSM, où se pratiquait cette activité sociale que l’on appelait la bringue, a tenu seul le haut du pavé. Au fil des ans, les voisins se sont faits de plus en plus nombreux. Le Saint-Germain et sa petite terrasse cosy. Le Temple, où attaquer les nuits. L’ancien 7/7, devenu Bénitier, dont on attendra avant de savoir ce qu’il a dans le ventre. En face, la Casa Ricci. Comme pour raconter, à l’italienne, et avec son unique service du midi, que la rue Sainte-Marie n’attend pas les soirs pour se dévoiler sous son meilleur jour.

