Le Théâtre de Thionville devient le plus gros centre de vaccination en Moselle

Grâce à la mise en place d’une quatrième ligne de vaccination, le centre de vaccination du théâtre passe à 2 600 injections par semaine.



À partir du samedi 3 avril, la cadence des injections de vaccin contre le Covid-19 s’accélère au Théâtre de Thionville. L’installation d’une quatrième ligne de vaccination et l’octroi de 2 600 doses par semaine vont permettre au centre d’augmenter considérablement le nombre d’injections. Déjà triplé début mars, ce nombre va permettre au centre de Thionville de devenir le plus gros centre de vaccination de Moselle.

Pour assurer cette intensification, plusieurs agents municipaux de la ville de Yutz vont être sollicités afin de compléter le dispositif actuellement en place. Afin de passer des 1 500 injections par semaine réalisées actuellement aux 2 600 doses injectées prévues, les horaires seront également élargis et le centre fonctionnera six jours sur sept, de 9 h à 17 h. Parallèlement à l’ouverture de ces nouveaux créneaux de vaccination, le professeur de piano du conservatoire municipal Hugo Stella interviendra au théâtre pour des mini-concerts les mardis et mercredis à 10 h et les jeudis à 14 h, à partir du 6 avril.

LB