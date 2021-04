Le dojo d’Amnéville veut vacciner 800 personnes en deux jours

Une nouvelle campagne de vaccination aura lieu les mercredi 7 et jeudi 8 avril.

L’opération organisée durant ces deux jours vise les plus de 70 ans, les personnes vulnérables munies d’un certificat médical et le personnel médical. Sont concernés les habitants d’Amnéville et des environs appartenant à la communauté de communes du pays Orne-Moselle (Bronvaux, Clouange, Marange-Silvange, Montois-la-Montagne, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Pierrevillers, Rombas, Roncourt, Rosselange, Sainte-Marie-aux-Chênes, Vitry-sur-Orne).

Les doses administrées proviendront du vaccin Moderna. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via Doctolib ou par téléphone au 03 87 34 53 45. Le dojo d’Amnéville accueillera le public les mercredi 7 et jeudi 8 avril de 9 h 30 à 17 h 30. Quatre lignes de vaccination seront mobilisées qui devraient permettre d’atteindre un total de 800 injections en deux jours.

PTh