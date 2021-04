Atelier Artem Nancy : une performance théâtrale et robotique en ligne ce vendredi

L’atelier Artem « We Are The Robots » propose une collaboration entre les élèves de Mines Nancy, d’ICN Business School et de l’ENSAD mettant en scène une pièce de théâtre numérique, suivie d’une conférence-débat, qui aura lieu ce vendredi 2 avril à 14 h, en Facebook Live.

L’intrigue du spectacle a lieu durant le confinement lorsque les étudiants sont livrés à eux-mêmes et se retrouvent seuls dans leur chambre. Ils décident de se distraire en cherchant des activités sur internet et découvrent le site Basic Bot, une salle de sport 3.0 où les étudiants suivent des coachs robots en direct. Ceux-ci se révèlent plus ou moins doués de sentiments et de compréhension pour les accompagner dans cette période très singulière.

Piloté par Patrick Henaff, enseignant-chercheur à Mines Nancy/Loria, ce projet est un espace de travail transdisciplinaire, entre composition artistique et programmation robotique. Il aborde les sujets de l’anthropomorphisme (attribution de caractéristiques du comportement humains ou de la morphologie humaine à des objets), de l’intelligence artificielle, du questionnement sociétal soulevé par la robotique et enfin, du rôle du roboticien et de son « pouvoir d’agir » dans une société où sa spécialité sera de plus en plus présente.

Le projet est une collaboration entre Mines Nancy, ICN Business School et l’ENSAD et un partenariat avec l’alliance Artem et le laboratoire Loria (CNRS, Inria, Université de Lorraine). La représentation théâtrale est conduite par Raphaël Gouisset, comédien et metteur en scène du collectif Les Particules. Les robots de Mines Nancy ont été mis à disposition pour l’occasion.

Le spectacle sera diffusé ici.

BZ