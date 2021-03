Thionville | Les artistes se mettront à nu les 5 et 6 juin

La Ville de Thionville et la Communauté d’agglomération Portes de France-Thionville intègrent l’opération « Les Ateliers du Grand Est ». Les 5 et 6 juin, les artistes locaux ouvriront leurs portes au public. Ils ont jusqu’au 12 avril pour déposer leur candidature qui sera examinée par un jury.

« C’est notre première participation aux Ateliers du Grand Est et nous comptons apprendre et être à l’écoute des artistes pour progresser. Mais ce qui me semble essentiel, c’est de constater que les artistes sont heureux de pouvoir s’exprimer en présentiel et de renouer avec le public mais aussi, au-delà de s’exprimer, de participer à un évènement commercial qui les aide à vivre de leur art », a indiqué Jackie Helfgott, adjoint au maire de Thionville en charge de la culture et du tourisme, lors de la présentation du week-end d’ouverture des ateliers d’artistes programmé le samedi 5 et le dimanche 6 juin.

Une opération régionale

Cet évènement porté par la Ville de Thionville et la Communauté d’agglomération Portes de France-Thionville s’inscrit dans le cadre d’une manifestation culturelle organisée à l’échelon de toute la région. Intitulée Les Ateliers du Grand Est, elle est orchestrée par l’association strasbourgeoise Accélérateur de particules. Outre Thionville, des artistes plasticiens de quatre autres territoires ouvrent ainsi les portes de leurs ateliers au public tout au long du printemps (pour la première fois ou depuis des années) : Metz (du 20 au 28 mars), Alsace (22/23 mai et 29/30 mai), Reims (dates à confirmer) et Vosges (5 et 6 juin). Au programme, des portes ouvertes d’artistes mais également des animations, des concerts, des performances… À Thionville, l’ambition est d’ouvrir 20 ateliers et lieux culturels, notamment au LED (lieu d’accueil et de ressources dédié aux artistes) et à Puzzle (tiers-lieu culturel).

Avec quels artistes ?

Surprise. Les artistes plasticiens, obligatoirement professionnels, ont jusqu’au 12 avril pour déposer leur candidature. Ensuite, un jury composé de représentants de la culture de Thionville, de professionnels du monde de l’art contemporain (commissaires, journalistes, chargés de mission culturelle…) et de membres du Collectif des Ateliers du Grand Est, se réunira pour sélectionner les participants. Le niveau est exigeant mais le jeu en vaut la chandelle. Outre le fait d’entrer en contact avec le public le temps d’un week-end et de vendre des œuvres, les artistes retenus ont également l’opportunité de gagner en visibilité. Accélérateur de particules travaille à l’élaboration d’un annuaire en ligne qui permettra de recenser les 1 200 artistes plasticiens et d’inviter le public et les professionnels à naviguer entres les villes en choisissant de filtrer les données par médium ou par localisation. Depuis cette année, des résidences croisées d’artistes sont également organisées à l’échelon régional.

Sevré de culture depuis des mois, le public devait être au rendez-vous, surtout qu’au-delà de l’artiste, c’est tout son univers de travail qui se dévoile…

