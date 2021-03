Pour ce laboratoire mosellan, les abeilles sont la clé d’un remède contre le Covid-19

Une étude clinique réalisée par une filiale du laboratoire mosellan Lehning a obtenu des résultats encourageants sur l’utilisation de propolis, une matière produite par les abeilles, sur des malades infectés par le coronavirus.



Un traitement 100 % naturel pour soulager les patients ayant contracté le Covid-19, c’est la dernière invention du laboratoire mosellan Lehning. Une filiale du groupe, Apis Flora, a mené une étude clinique sur l’utilisation d’un extrait de propolis, une substance produite par les abeilles, en accompagnement du traitement hospitalier des malades infectés par le coronavirus. Réalisée à l’hôpital São Rafael à Salvador, au Brésil, cette étude a montré des résultats très encourageants, synonymes d’une réelle efficacité. Publiée le 20 mars dernier dans la revue médicale « Journal of Biomedicine & Pharmacotherapy », cette recherche a été menée sur 124 patients brésiliens atteints par le Covid-19. Âgés de 50 ans en moyenne et présentant des comorbidités similaires entre eux, les patients étaient symptomatiques depuis huit jours en moyenne et souffraient d’atteintes pulmonaires.

Divisés en trois groupes, certains ont été soignés par traitement classique, tandis que d’autres ont reçu des doses plus ou moins fortes de Propomax, des gélules contenant un extrait breveté de propolis verte et brune. Chez les malades qui se sont vu administrer l’extrait de propolis, une réduction significative de la durée du séjour à l’hôpital a été observée, soit six à sept jours au lieu de douze en médiane. En outre, le pourcentage de patients présentant des complications ou des lésions rénales aiguës a également été réduit. Face au succès rencontré par ce premier essai clinique, une nouvelle étude incluant un plus grand nombre de participants va être conduite.

LB