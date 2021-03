Metz : la boulangerie Poulard sur M6, c’est ce jeudi 1er avril

Cette semaine, les caméras de « La Meilleure boulangerie de France » sont dans l’Est de la France, et un arrêt est prévu à Metz, à la boulangerie Poulard, jeudi 1er avril.

Le boulanger Seydou Diallo sera à l’honneur sur M6 jeudi 1er avril, dans l’émission de la Meilleure boulangerie de France. Le jeune Messin, fondateur en 2018 de la boulangerie Poulard, près de la gare, a été choisi pour participer à la huitième saison du concours télévisé. Il fait partie des dix boulangers sélectionnés du Grand Est, qui vont chacun être soumis aux quatre épreuves de l’émission : le pain, la boutique, le fournil et le défi du jury. À partir de 18 h 40 ce jeudi, la boulangerie Maison Poulard de Metz sera en compétition avec la boulangerie-pâtisserie Barinka de Pont-à-Mousson. Norbert Tarayre et Bruno Cormerais ont notamment prévu une ultime épreuve vendredi pour désigner le gagnant de la semaine : les boulangers devront créer le produit qui accompagnera à la perfection les saucisses lorraines, accompagnées de pomme de terre et de fromages. La dégustation aura lieu dans un restaurant traditionnel situé au cœur de Nancy.

LB