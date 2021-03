Le Pop’Up store reprend vie à Nancy

Le magasin de la rue Saint-Georges, installé à quelques pas de la cathédrale, reprend du service en ce mois d’avril.

Cet espace va accueillir de façon éphémère, jusqu’en octobre, des artisans, commerçants et jeunes créateurs de la région. Objectif : les aider à mettre en lumière leur savoir-faire. Cinq talents locaux ont été retenus pour cette saison. La première occupante est Élodie Henry, originaire de Faulx, avec sa marque de streetwear IRNE. La marque unisexe, pensée et dont les pièces sont fabriquées à Paris, propose des vêtements et accessoires sur son e-shop et en points de vente exclusifs, comme ce sera le cas dans le Pop’Up store et lors d’événements.

BZ