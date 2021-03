Décision définitive en juin pour le projet colossal de REC Solar France en Moselle

Il faudra attendre la fin du printemps avant de savoir si le groupe norvégien REC Solar Impulse, qui prévoit la construction d’une méga-usine de production de panneaux photovoltaïques, s’installera bel et bien à Hambach.

Le groupe envisage dans un premier temps d’investir 681 millions d’euros à Hambach et d’employer 1 500 personnes. À l’horizon 2025, ce sont 2 500 emplois qui sont ambitionnés. La concertation publique débutée le 14 décembre 2020 s’est achevée le 8 février dernier. Le bilan des garants a été remis à la Commission nationale du débat public (CNDP) le 2 mars dernier et sera présenté en séance plénière de la CNDP le 7 avril. En parallèle, les procédures administratives se poursuivent auprès des autorités compétentes, et devraient permettre la tenue de l’enquête publique dans le courant du mois de mai. Si le géant norvégien validait son projet, l’usine pourrait être opérationnelle dès 2022.

JN