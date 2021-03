Budget des ménages : les dépenses contraintes dans le Grand Est plus élevées qu’en Île-de-France

Le Grand Est est la deuxième région de France où le budget des dépenses contraintes par foyer est le plus élevé, d’après une étude menée par le site lesfurets.



1 116 euros, c’est ce que débourse en moyenne un foyer de la région Grand Est en dépenses contraintes, c’est-à-dire la part du budget consacrée chaque mois aux dépenses incontournables. Le premier poste est le logement, puisqu’il coûte en moyenne 689 euros aux habitants de la région. Viennent ensuite les transports (220 euros) et les frais de santé (112 euros). Dans la région Grand Est, les sommes liées aux dépenses contraintes sont plus élevées sur l’ensemble des postes, et en particulier sur celui du gaz, fioul et chauffage collectif, qui coûte en moyenne 101 euros sur le territoire, contre 84 euros en moyenne sur le reste de la France.

Réalisée par le site lesfurets, en partenariat avec CSA Research, cette deuxième édition de l’indice des dépenses contraintes classe la Bourgogne-Franche-Comté en tête, avec 1 174 euros de dépenses par mois, juste devant la région Grand Est (1 116 euros) et l’Île-de-France (1 070 euros). Lors de la précédente enquête, réalisée en novembre 2020, les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes avaient complété le podium, toujours derrière la Bourgogne-Franche-Comté. Ce classement s’explique en raison des frais bancaires (43 euros) et des frais de remboursement d’un crédit à la consommation (221 euros) qui, dans cette région, sont parmi les plus élevés de France. En Île-de-France, ce sont les frais relatifs au loyer, ou au remboursement d’un crédit immobilier, qui constituent le premier poste des dépenses (809 euros). Un coût contrebalancé grâce au prix du transport et des services financiers, moins onéreux pour les Franciliens que pour l’ensemble des Français.

