Services de réanimation en Moselle : le pic du mois de novembre dépassé

Plus de 600 personnes étaient hospitalisées pour Covid-19 dans les hôpitaux de Moselle, à la date du lundi 29 mars, dont 117 en unités de soins critiques.

Dans les services de réanimation mosellans, le pic du mois de novembre est dépassé. « Notre inquiétude principale concerne les hôpitaux où, malgré des transferts vers l’Alsace, 117 personnes sont hospitalisées dans les lits de soins critiques, dont 88 personnes en réanimation », a annoncé Laurent Touvet, le préfet de la Moselle, à l’occasion d’une conférence de presse sur la situation sanitaire, mardi 30 mars. Ces sept derniers jours, 14 transferts de patients ont été effectués vers l’hôpital de Strasbourg, le seul de la région Grand Est à ne pas avoir atteint ses capacités maximales. « Contrairement au mois de mars 2020, toutes les régions sont énormément touchées, peu d’hôpitaux ont de la marge », explique Lamia Himer, directrice territoriale de l’Agence régionale de Santé Grand Est.

Au total, 615 personnes étaient hospitalisées pour cause de Covid-19 à la date du lundi 29 mars, contre 582 le lundi précédent. « Nous avons encore un effort à faire si on ne veut pas connaître une situation dégradée à l’hôpital. Il faut continuer à limiter les contacts et à se protéger », avertit Lamia Himer. En Moselle, le taux d’incidence est également à la hausse, puisqu’il a repassé la barre des 300 cas pour 100 000 habitants, s’établissant à 302 cas le 29 mars.

Des contrôles intensifiés pour Pâques

Le taux de positivité, lui, reste le plus faible de la région Grand-Est, puisque seulement 4,3 % des tests réalisés en Moselle s’avèrent être positifs. « Une situation qui s’explique par le fait que nous testons beaucoup dans les écoles, mais également de nombreux frontaliers pour qu’ils puissent se rendre au travail en Allemagne », détaille Laurent Touvet. Dans les écoles, le taux de positivité des tests s’établit à moins de 0,3 % et le nombre de classes fermées s’élève à 119 sur un total de 7 500 classes. La circulation des variants reste élevée, puisque le variant anglais représente 48 % des tests, tandis que le brésilien est présent dans 35 % des cas.

« Cette année, se retrouver en famille pour Pâques, ce n’est vraiment pas la bonne idée », prévient le préfet. Pour le week-end de quatre jours, les contrôles seront renforcés dans le département pour faire respecter le couvre-feu, l’interdiction des rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique, l’interdiction de déplacement entre régions pour les départements concernés, ainsi que l’ouverture des commerces recevant du public. « Il faut limiter les rencontres entre personnes qui n’habitent pas le même foyer et maintenir cette vigilance pendant le week-end de Pâques », affirme Laurent Touvet.

Deux tiers des plus de 75 ans vaccinés

La campagne de vaccination poursuit son rythme, avec environ 25 000 nouvelles injections réalisées dans les centres mosellans chaque semaine. Au total, 165 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 15,9 % de la population du département. « Chez les plus de 75 ans, deux tiers des personnes ont reçu au moins une dose », annonce le préfet.

Parallèlement aux 20 centres de vaccination implantés dans le département, les centres éphémères continuent de fonctionner. Pendant le week-end de Pâques, ils seront situés à Boulay, Courcelles-Chaussy et Creutzwald. « À partir de la mi-avril, le centre de vaccination en Moselle qui vaccinera le plus sera celui du théâtre de Thionville, puisqu’une quatrième ligne de vaccination sera installée et les horaires seront élargis », ajoute le préfet.

Laura Bannier