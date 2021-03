Metz | Régis Moreau, directeur général d’Uneos : « Est-ce qu’on va être confinés ? Oui »

Pourquoi parler de troisième vague, puisque les établissements de Moselle n’ont toujours pas quitté

la deuxième ? Et que les perspectives sont préoccupantes, comme le détaille Régis Moreau, directeur général

du groupement hospitalier Uneos.

La troisième vague

On l’évoque, on la dit en approche, imminente. Régis Moreau la réfute. Et pour cause : « On n’est pas sortis de la deuxième vague. On n’en est jamais sortis », explique le directeur général du groupement hospitalier Uneos (ex-Hôpitaux privés de Metz). Apparue en octobre dernier, cette dernière « est montée progressivement, et elle se situe aujourd’hui à un niveau très haut ». À Metz, mais pas seulement. « Autour de nous, tout le monde est dans la même situation, de Verdun à Reims en passant par Nancy. » Mulhouse et Strasbourg, pour l’heure, semblent disposer de davantage de marges. Pour l’heure… « Car cela risque de ne pas durer. » La situation des voisins alsaciens ayant cependant permis, durant les deux premières semaines de mars, d’organiser le transfert d’une soixantaine de patients – ainsi qu’en Allemagne.

Les taux d’occupation

Seize lits de réanimation « à l’origine » qui sont devenus 28 en raison de la pandémie. Et, mardi 23 mars au matin, 19 d’entre eux occupés par des patients dits « Covid ». Devant cet afflux, comme depuis un an, la coopération est plus étroite que jamais entre établissements du privé et du public, en sorte que les médecins réanimateurs, en lien grâce à un groupe d’échanges sur la messagerie WhatsApp, étudient en temps réel les options disponibles chez les uns et les autres.

La situation est pareillement tendue au sein des services de médecine Covid. Robert-Schuman dispose de 22 lits. Le 23 mars au matin, 20 d’entre eux étaient mobilisés, avant que les deux restants, à leur tour, accueillent des patients. À Belle-Isle, 20 lits sont à disposition, mais un seul était disponible ce même jour. « On a une visibilité à deux heures », observe Régis Moreau. Le tout répondant à une logique aussi froide qu’implacable : « Les patients sont un peu plus jeunes [qu’au début de la crise sanitaire, lors de la première vague], la durée des séjours est un peu plus longue, il y a moins de décès, il y a donc moins de libérations de lits. »

La vaccination

Dans le cas d’Uneos, celle-ci, effectuée avec le produit Pfizer, se déploie en trois axes. D’une part, les 550 résidents des sept Ehpad que chapeaute l’entité. Le taux de vaccination atteint « 99 % de la population éligible, avec très peu de refus ». D’autre part, les patients à risques, c’est-à-dire sous dialyse ou atteints de pathologies telles qu’un cancer. « Plus de 75 % » d’entre eux ont reçu les doses, étant entendu qu’« Uneos a dégagé des personnels » afin de mener à bien l’opération. Enfin, les soignants et personnels. Dans un premier temps, ces derniers ont bénéficié d’un agenda dédié. Si bien que « pratiquement tous les médecins sont vaccinés ». Pour les autres, « selon les domaines d’intervention, les taux sont plus ou moins importants », et la campagne se poursuit au sein du centre ouvert à l’hôpital Belle-Isle, qui accueille également le grand public. À ce sujet, « si je devais avoir un souhait, c’est que tout le monde soit vacciné », insiste Régis Moreau. « On le voit dans les Ehpad, c’est mathématique, c’est scientifique. Est-ce que l’on entend parler de décès après la vaccination ? La réponse est non. Cela empêche les cas graves. »

Les déprogrammations

« Un casse-tête. » Et ça ne date pas d’hier. À ce jour, Uneos fait part d’un taux de déprogrammation d’interventions de l’ordre de 43 %. « Le critère, c’est la pathologie, en fonction d’un consensus médical », sachant que les opérations concernées sont celles supportant « un délai long, d’environ six semaines ». Sachant, également, qu’« il y a des actes (tels que la chirurgie esthétique, par exemple, ndlr) que l’on a purement et simplement annulés ». Sachant, toujours, que « l’on mettra des semaines, des mois, à rattraper [le programme], voire que l’on ne parviendra jamais à rattraper certaines interventions ». Sachant, enfin, que « l’on a fermé des lits ailleurs qu’en chirurgie » pour les dédier à l’accueil de patients Covid, notamment en psychiatrie, soins palliatifs, suivi de douleur, soins de suite et réadaptation (SSR), liste non exhaustive. « Ce sont les ressources et le jugement médical qui commandent. C’est de la dentelle. »

Les personnels

Régis Moreau s’en souvient, le premier patient Covid-19 a rejoint les services du groupe Uneos le 28 février 2020. Le début d’un tunnel pour le moment sans fin. Avec ce que cela suppose d’usure, psychique et physique, parmi les personnels des établissements. « On fait tout pour donner le moral mais, objectivement, il y a des moments où ça flanche », constate Régis Moreau. Qui développe : « Les gens sont tendus, certains ont été embauchés sur des postes auxquels ils n’ont toujours pas pu se consacrer en raison des besoins liés au Covid. Je leur tire un énorme coup de chapeau. Il y a un an, personne n’envisageait que cela durerait aussi longtemps. On n’arrête pas de faire du Covid, matin, midi, soir, et nuit… Dans ces conditions, notre rôle c’est d’identifier les problèmes et d’apporter des solutions, même si on ne peut pas toutes les fournir. »

Des solutions, notamment, pour pallier le manque d’effectifs. Celui-ci se fait ressentir plus cruellement que jamais. C’est le cas au sein des personnels infirmiers. « Est-ce que le nombre de sorties d’écoles est en phase avec nos besoins ? La réponse est non, et cela ne remonte pas à la crise, c’est le cas depuis deux-trois ans. » Sans compter les mouvements naturels que sont les départs à la retraite. Et ceux motivés par des orientations plus personnelles. L’attrait du proche Luxembourg ou la « concurrence » nouvelle des labos, des centres de dépistage ou de ceux de vaccination, qu’a fait naître la pandémie, « où là aussi il y a de réels besoins » et des conditions de travail peut-être moins pénibles, ne serait-ce qu’en l’absence d’astreintes. « À nous de nous organiser pour compenser. » Par exemple en délestant les infirmières de certaines tâches administratives qu’elles assuraient précédemment par l’embauche d’assistants. « On essaie d’innover », conclut le directeur général.

Les restrictions sanitaires

« La situation [en Île-de-France] s’emballe. Les chiffres explosent. Ils augmentent à une vitesse vertigineuse. On atteint le taux d’occupation des lits de réanimation qu’on avait au pic de l’automne, mais à ce moment-là ça faisait plus de quinze jours que des mesures de freinage très fortes avaient été prises. Là, on est à ce niveau avec un confinement qui n’en est pas un. » Alerte signée Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France (FHF) et maire (LR) de Fontainebleau, le mardi 23 mars. La Moselle doit-elle se préparer à un scénario identique ? « Est-ce qu’on va être confinés ? Oui. D’ici peu on va passer en zone rouge, donc au vu de la situation, la réponse est oui, avance Régis Moreau. La question, c’est de savoir quand. » Dès jeudi 25 mars, à l’occasion du point hebdomadaire du gouvernement ? Le suspense reste à lever. En attendant, le DG du groupe Uneos table sur le sens du devoir et des responsabilités de chacun. Car « on peut tous contribuer à faire diminuer la pandémie, rappelle-t-il. Si tout le monde est sous cloche, la pandémie, c’est sûr, va reculer. Mais la meilleure règle, c’est celle du respect des règles justement. Tous ceux qui reçoivent du monde chez eux le vendredi soir ou qui ne respectent pas les gestes barrière sont coupables de prolonger la durée de la pandémie. »

Pierre Théobald