La Ville de Metz achète une partie de l’Hôtel de Burtaigne

François Grosdidier a trouvé un accord avec le promoteur François 1er dans le dossier de la vente de l’Hôtel de Burtaigne.

La ville va acquérir le rez-de-chaussée et le 1er étage du 6 place des Charrons pour 247 000 euros. Elle s’engage aussi à participer à hauteur de 580 000 euros à la rénovation des parties communes, notamment la façade et la toiture. Il faudra ajouter à cette enveloppe une somme estimée à 1 million d’euros pour rénover « dans les règles de l’art » les surfaces acquises, par exemple la salle qui entre autres accueillit l’état-major du Duc de Guise lors du siège de Metz par Charles Quint. Si la Ville avait acquis la totalité du lot et rénové seule les bâtiments, l’addition serait montée à plus de 6 millions d’euros, a insisté François Grosdidier. Pour le reste, le Groupe François 1er pourra mener son projet immobilier sur les autres parties de l’Hôtel de Burtaigne, notamment celles situées au 4 place des Charrons.

Pour réduire la facture, le maire annonce faire appel à des mécènes privés. Il évoque par exemple Bernard Serin, qui avait souhaité à l’origine se porter acquéreur de l’Hôtel de Burtaigne via une fondation pour y installer son Club des Paraiges. Une fois restauré à l’horizon 2024, l’ensemble rez-de-chaussée / 1er étage pourrait être privatisé pour des réceptions ou des opérations à caractère culturel, comme actuellement Saint-Pierre-aux-Nonnains ou une partie du cloître des Récollets. Plus d’informations dans notre édition de La Semaine de jeudi.

SG