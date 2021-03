FC Metz : la nouvelle tribune du stade Saint-Symphorien livrée à partir du 15 mai

Le chantier est en voie d’achèvement, la première partie du nouvel équipement sera opérationnelle d’ici six semaines.

Sans l’épidémie de Covid-19, la nouvelle tribune Sud du stade Saint-Symphorien aurait été prête à accueillir du public pour la venue du Paris Saint-Germain, le week-end du 25 avril. C’est l’objectif que s’était fixé Lionel Ollinger, le directeur général de FC Metz Stadium, la filiale immobilière du club grenat. Mais la crise sanitaire a entraîné différents retards, évalués à cinq mois, et l’interdiction de recevoir des spectateurs a incité chacun à ne pas se précipiter. C’est donc la date du 15 mai qui est désormais évoquée pour la livraison d’une première partie de l’outil, et celle du 15 juin pour le deuxième et dernier bloc.

L’équipement, d’une surface totale de 22 000 mètres carrés, servira tout à la fois aux supporters les soirs de match mais aussi d’espace de travail, de coworking, de restauration et d’accueil de conférences ou de séminaires.

PTh