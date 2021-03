Fabrice Genter garde la présidence de la CPME

Le lundi 29 mars, le président de la chambre de commerce et d’industrie de la Moselle a été réélu à la tête de la CPME (confédération des petites et moyennes entreprises), à l’unanimité.

« Cette année 2021 devra nous mobiliser encore plus qu’en 2020 pour soutenir nos TPE-PME de Moselle et leurs collaborateurs dans tous les secteurs d’activité : BTP, industrie, services », a exprimé Fabrice Genter. L’homme fort de la CPME de Moselle en a profité pour saluer l’effervescence économique du territoire fort de 37 000 entreprises, second département du Grand Est en termes de poids économique.

Le président réélu a aussi annoncé que la CPME lançait sa liste pour les élections de la CCI prévues en octobre prochain. « Nous irons rassemblés, avec une liste engagée pour la Moselle et représentative de tous les métiers, y compris ceux du numérique et des start-up, et de tous les territoires mosellans », a-t-il notamment affirmé dans un communiqué.

JN