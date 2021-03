Château de Malbrouck : l’exposition « Astérix l’Européen » est à nouveau reportée

Elle devait débuter le samedi 3 avril, mais l’exposition « Astérix l’Européen » est une nouvelle fois victime de la situation sanitaire.

Les amoureux des aventures des irréductibles Gaulois devront encore patienter. Initialement prévue à partir du mois de mai 2020, l’exposition « Astérix l’Européen » a été reportée d’un an à cause de la crise sanitaire. Alors que la Moselle espérait pouvoir ouvrir ses lieux de culture le samedi 3 avril, le département est à nouveau contraint de remettre à plus tard l’exposition qui devait se tenir au château de Malbrouck. « La réglementation en vigueur, en raison de la crise sanitaire, ne nous permet pas (pour le moment) d’ouvrir les sites Passionnément Moselle et donc de présenter l’exposition « Astérix, l’Européen » au Château de Malbrouck », a expliqué le Département de la Moselle sur sa page Facebook. Pour continuer de faire patienter les fans de l’œuvre de Goscinny et Uderzo, les coulisses de l’exposition seront dévoilées dans les prochains jours.

LB