Nancy | Mathieu Klein veut faire la piétonnisation « dans le dialogue et la concertation »

Le maire n’entend par perdre son temps et pour se faire… il prend son temps. Celui de la discussion franche et ouverte avec les commerçants qu’il s’agit d’aider et non d’assommer. De convaincre aussi que, dans cette histoire de piétonnisation, on n’avance pas dans le superficiel ou le symbolique mais que chaque étape se prépare de manière à bâtir un projet solide, adapté et pertinent avec l’ensemble des acteurs et non contre leurs aspirations.

« Durant la concertation, nous allons proposer de faire le test durant presque trois mois de fin juin jusqu’à fin septembre. Je reste exactement sur la même ligne. La piétonnisation est une attente forte, il y a aussi des craintes qui s’expriment et je les entends. Les commerçants se demandent comment les choses vont s’organiser mais ils veulent aussi que ça réussisse pour la qualité de vie et pour l’économie. C’est un engagement que j’avais pris durant la campagne électorale. C’est un enjeu de transition écologique. C’est le prolongement du choix urbain majeur qui a redessiné le centre-ville de Nancy : la piétonnisation de la place Stanislas. Je veux le faire dans le dialogue et la concertation. L’expérimentation est faite pour ça. Je veux tester le chemin piéton, mettre la temporalité en dialogue avec les commerçants concernés. Ce sera construit en cohérence avec le programme des Estivales. Nous aurons le temps du dialogue avant, pendant et après pour faire le bilan de cette expérience et réfléchir ensemble à un développement pérenne. »

« Je suis prêt à travailler sur les modalités, le phasage avec les commerçants, les habitants »

Autrement dit, circulez (à pied) et il y aura beaucoup à voir. Le maire le dit, l’affirme, le répète : le dialogue ne sera pas un faux-semblant, une fausse-piste, un brouillon mais une manière d’instruire le dossier, d’en conforter le bien-fondé ou d’en apercevoir les limites, de déterminer la suite. Mathieu Klein n’enrobe pas de sucre un poison qu’il voudrait faire absorber de force au tissu commercial, il mise plutôt sur une approche intelligente où se confrontent des pensées contradictoires qui peuvent évoluer et, au bout du compte, peut-être, se rapprocher voire se rejoindre. « La délibération que nous avons votée lors du conseil municipal de septembre 2020 a posé un cadre qui va être testé et je suis prêt à travailler concrètement sur les modalités et le phasage avec les commerçants, les habitants ; à examiner toutes les questions de report de circulation et de stationnement qui seront précisées avant la concertation. »

Plusieurs hypothèses sont étudiées par les services, certaines figurent d’ailleurs parmi les points prioritaires du plan de mobilités qui s’élabore en dehors du processus de piétonnisation. « Il y aura un accès permanent autorisé pour les riverains. Pareil pour la navette urbaine électrique. Les livraisons seront possibles avant onze heures sauf pour les pharmacies qui pourront être approvisionnées en permanence. Pendant la période de test, la réflexion sera poussée. Nous ferons des propositions de stationnement précises. Il est vrai que l’accès aux zones piétonnes et le stationnement sont l’une des clés de la réussite du projet. »

Le défi est de rendre concevable que ce qui apparaissait infaisable il y a encore peu de temps, de sortir du contexte théorique en prenant soin de bien dimensionner le projet sans en sous-estimer les difficultés de mise en œuvre. Mathieu Klein qui cherche à trouver la bonne formule, sait qu’il faut parfois faire la part des choses entre le rêvé et l’existant. Alors, pour réduire les risques, il faut non pas imposer mais répondre aux questions, s’engager dans un processus intense de concertation afin de rendre le terrain plus propice à ce genre d’évolution.

Pierre Taribo