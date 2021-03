Metz : une boutique Adidas s’installe au centre commercial Waves

L’enseigne de sport recrute plusieurs personnes en CDI pour assurer l’implantation d’un nouveau magasin au centre commercial Waves situé dans la zone d’Augny, près de Metz.



Déjà présente à l’intérieur de Muse, l’enseigne Adidas étoffe son offre à Metz avec la création d’une nouvelle boutique au centre commercial Waves. Situé dans la zone d’Augny, ce centre commercial en plein air est toujours en capacité d’ouvrir ses portes, malgré les restrictions sanitaires. À l’image de Nike et son « Factory store », déjà implanté à Waves, Adidas ouvrira un « Factory outlet », un magasin d’usine qui proposera les anciennes collections de la marque et des fins de série à des prix avantageux. À l’intérieur de la boutique de plus de 1 000 m², des articles Adidas et Reebok seront proposés.



Pour l’ouverture de ce nouveau magasin, Adidas recrute en CDI pour différents postes. Des vendeurs, des employés polyvalents, mais également des stockistes sont recherchés pour rejoindre l’équipe à temps complet ou à temps partiel.

LB