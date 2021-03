Metz capitale française de la culture : la réponse est attendue demain

Metz fait partie des neuf villes finalistes pour l’obtention de ce label qui permettra à la capitale désignée d’obtenir un million d’euros de financement pour son projet culturel.



En finale pour devenir la première « Capitale française de la culture », Metz cherche à se démarquer des huit autres municipalités candidates au label. Tous les deux ans, une commune ou une agglomération de 20 000 à 200 000 habitants, singularisée par son soutien à la culture, recevra cette distinction de la part d’un jury national. Pour cette dernière étape de la sélection, dont le verdict est attendu ce mardi 30 mars, Metz est en compétition avec les villes de Brest, Laval, Le Mans, Saint-Paul de la Réunion, Sète, Villeurbanne, la communauté de communes du Val Briard et la communauté d’agglomération Grand’Angoulême. Alors que l’annonce de la ville lauréate doit être faite par la ministre de la Culture, l’hospitalisation de Roselyne Bachelot pour cause de Covid-19 pourrait peut-être bousculer le calendrier.



Pour prouver que Metz mérite amplement ce label, la municipalité a lancé le hashtag #MetzCapitaleDeLaCulture2022, afin d’inciter les Messins à partager leurs plus beaux clichés, en soutien à cette candidature. Voici une sélection des plus belles images de Metz, partagées sur Twitter.

LB