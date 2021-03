Metz | Béatrice Agamennone et Julien Vick : deux voix, un même combat pour l’écologie ?

Photo DR

Ils sont les deux figures écolos de la majorité municipale. Béatrice Agamennone et Julien Vick se partagent les portefeuilles verts. Elle a intégré l’équipe entre les deux tours de l’élection municipale, lui avait quitté sa famille politique (EELV) pour rejoindre l’Union des démocrates et des écologistes puis l’aventure de François Grosdidier.

« Tout va bien », dit Béatrice Agamennone. Bien dans son mandat, bien dans son choix. L’ancienne marcheuse ne regrette pas d’avoir fusionné avec la liste et l’équipe de François Grosdidier entre les deux tours de l’élection municipale. Les promesses faites ont été tenues. « 100 % de ce que nous avions évoqué ensemble a été repris », se félicite celle qui coordonne aujourd’hui la politique municipale en matière d’espaces publics, de mobilité et d’espaces verts. Et de dérouler toutes les missions qui l’occupent actuellement : 2 700 arbres plantés contre 300 les autres années, végétaliser la ville dans les quartiers, créer des forêts urbaines. « C’est une des premières bonnes surprises que j’ai eues avec François Grosdidier : mettre systématiquement des espaces verts dans tous les projets urbains, tout comme des toitures végétalisées. Pour cela, il n’a pas été nécessaire de négocier », note Béatrice Agamennone. L’éventail à la pré vert se poursuit : de l’eau potable dans tous les parcs de la ville, réactiver le réseau des fontaines, revégétaliser les cours d’école et les cimetières. « Je voudrais faire une sorte de plan Canopée comme à Strasbourg, une sorte de Constellations de l’écologie. Reste encore à trouver le nom », explique l’élue. Tout cela, toutes ces idées voyagent tranquillement dans la vie municipale. « Je n’ai pas besoin de me battre. On me donne les moyens d’agir. Des agents ont été recrutés pour les espaces verts, pas seulement pour la police municipale. » Pas de combat et les mains libres. « Et une bonne entente avec tous les collègues », voire une certaine fierté, on le sent, de voir le maire régulièrement faire état de ses projets, peut-être un peu plus que de ceux de son homologue vert.

« Pas là pour faire de la figuration »

L’humeur est à peu près la même quand on sonde Julien Vick. « Tout va bien » pour l’ancien membre des d’Europe Écologie Les Verts qui a pris la présidence de l’Union des démocrates et des écologistes (UDE) à Metz en 2019. Il fait ensuite « le pari » de se rallier à François Grosdidier dès l’origine de son projet municipal. Une bonne pioche pour le futur maire qui a toujours voulu inscrire l’écologie comme l’une de ses priorités. L’arrivée de Béatrice Agamennone à l’entracte du film n’a pas perturbé ni frustré le jeune homme, c’est ce qu’il dit. À lui la transition écologique, la transition énergétique, la lutte contre le dérèglement climatique. « Je ne suis pas là pour faire de la figuration, être le supplément d’âme écolo de la majorité ne m’intéresse pas. Et pour l’instant c’est loin d’être le cas. Tout n’est pas parfait, je perds des combats mais j’en gagne davantage. Je me sens utile, en adéquation, en osmose avec le maire », développe-t-il. Et de rappeler tout de même : « L’écologie ce n’est pas les marguerites et les oiseaux mais des missions plus profondes comme l’énergie. » La sienne en l’occurrence. « Nous ne sommes jamais trop sur ce sujet », nuance Julien Vick, fidèle à l’œcuménisme écologique.

AS