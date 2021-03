Incendie d’OVH : la Région Grand Est répond à l’appel à l’aide des dirigeants

La Région Grand Est va aider les entreprises qui ont perdu leurs données dans l’incendie des bâtiments strasbourgeois de l’hébergeur de données OVH.

Loïc Cueroni, le dirigeant de l’entreprise messine Bluepad (13 collaborateurs) qui porte une solution de pilotage numérique pour les chantiers de BTP et travaux publics, a été entendu. Lui qui a cru avoir perdu l’intégralité de ses données et qui a donc envisagé la possibilité de mettre la clé sous la porte, avait appelé la Région à l’aide en demandant qu’un inventaire soit réalisé pour recenser les entreprises touchées. « La Région Grand Est, qui a placé le numérique au cœur de ses préoccupations notamment à travers le Business Act, a mis en place une cellule de crise pour faire face à cette situation. Nous souhaitons identifier de manière précise les entreprises du numérique du Grand Est les plus fortement impactées par cet incendie », explique la Région sur son site Internet. Ainsi, un formulaire, disponible sur grandest.info, a été prévu pour permettre un état des lieux. Pour être accompagnés, les dirigeants peuvent aussi contacter directement Franck Olivier, chargé de mission numérique à cette adresse : franck.olivier@grandest.fr

JN