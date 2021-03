Covid-19 : éviter l’hospitalisation dans certains cas ? Nancy y travaille

Le CHRU de Nancy et l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) se coordonnent pour prendre en charge des patients infectés par la Covid-19 et éligibles à un traitement par bithérapie d’anticorps monoclonaux des laboratoires Roche.

Ces médicaments innovants sont indiqués pour le traitement des formes symptomatiques légères à modérées de Covid‐19 chez les adultes non hospitalisés pour Covid‐19 mais à risque élevé d’évolution vers une forme grave de Covid‐19. Chez les patients ayant un déficit de l’immunité lié à une pathologie ou à des traitements par exemple. Ceux à risque de complications ou encore les patients de plus de 80 ans. Ce traitement doit permettre d’éviter la survenue de forme grave chez ces patients et donc de limiter la nécessité de recourir à l’hospitalisation pour Covid‐19. Mais pour garantir un maximum d’efficacité, le traitement doit être initié dans un délai maximal de cinq jours après le début des symptômes.

Comment ? Les patients potentiellement éligibles, après un dépistage positif, sont adressés par le SAMU ou leur médecin de ville au CHRU de Nancy ou à l’ICL. L’éligibilité du patient et la prescription du traitement sont confirmées par l’établissement d’accueil et le patient est ensuite orienté vers l’un des deux établissements. Le CHRU de Nancy assure la prise en charge de tous les patients éligibles ayant un déficit d’immunité lié à une pathologie ou à un traitement ainsi que les patients atteints d’hémopathies malignes et tumeurs du système nerveux central. L’ICL assure quant à lui la prise en charge des patients en cours de chimiothérapie uniquement, qu’ils soient connus ou non de l’établissement au préalable.

L’ensemble de ces traitements ayant pour but d’éviter l’hospitalisation, ils sont administrés à l’occasion d’une prise en charge ambulatoire, au sein du service des urgences adultes du CHRU ou dans le secteur Covid de l’ICL. Dans une période sanitaire de nouveau complexe, les deux établissements signent là une initiative de soins pertinente.

