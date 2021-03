Vandalisé, l’arbre en hommage à Jean-Michel Toulouze va être replanté à Metz

Jean-Michel Toulouze est décédé en novembre 2019 à l’âge de 55 ans. Photo La Semaine

La municipalité procèdera à la replantation d’un arbre et à la pose d’une stèle dédiés à l’ancien conseiller municipal ce samedi 27 mars.

C’est rue de l’Écrevisse, « en plein cœur du quartier de Metz Vallières qu’il affectionnait tout particulièrement », indique la municipalité, qu’aura lieu la cérémonie, ce samedi 27 mars au matin. Aux côtés de Béatrice Agamennone, sa deuxième adjointe, et de Doan Tran, conseillère municipale et compagne de l’élu socialiste, François Grosdidier procèdera à la replantation d’un arbre ginkgo biloba et d’une stèle en hommage à Jean-Michel Toulouze, l’ancien adjoint de Dominique Gros disparu le 2 novembre 2019 à l’âge de 55 ans.

La semaine dernière, le ginkgo biloba et la plaque scellée en sa mémoire avaient été vandalisés. « Je veux exprimer mon indignation et ma colère devant cet acte inexcusable, qu’il soit gratuit ou orienté. J’exprime aussi mon soutien et mon affection à Doan Tran, conseillère municipale et métropolitaine, qui partageait sa vie », s’était ému le maire de Metz et président de la Métropole.

PTh