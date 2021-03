Le Grand Nancy s’engage en faveur de l’inclusion numérique

Cinq heures de séance de conseil métropolitain ce jeudi pour les élus du Grand Nancy.

Au menu de cette session, le vote du budget « responsable, d’actions et d’engagements » évoqué par le vice-président aux finances Vincent Matheron. Qui a suscité peu de remous de l’opposition. Presque davantage de haussements de ton pour le vote de la maîtrise d’œuvre de la prochaine Maison de l’innovation technopolitaine. Des sujets sur lesquels nous reviendrons en détail dans notre prochaine édition du jeudi 1er avril.

En amont de ce conseil, le bureau métropolitain a validé un programme d’actions en faveur de l’inclusion numérique. Plus de 50 000 habitants du Grand Nancy sont aujourd’hui touchés par la précarité numérique (défaut d’équipement et/ou manque de compétences). Afin de faciliter les parcours d’insertion, la Métropole a signé deux conventions avec des associations locales spécialisées dans ces questions, soutenues financièrement à hauteur de 114 000 euros (partagés entre l’État et la collectivité).

L’association Fabrique des possibles tout d’abord. Elle aura pour mission d’équiper et d’accompagner les relais (travailleurs sociaux, médiateurs…) au contact des publics concernés. Il sera proposé des ressources afin de mieux identifier les besoins des personnes et amener ces dernières vers une plus grande autonomie, pour leur permettre notamment d’accéder aux sites en ligne (CAF, Pôle emploi, etc).

L’association Réciprocité enfin. Elle aura en charge d’aller vers les personnes en situation de précarité numérique, afin de les orienter. Une équipe de huit médiateurs sera dédiée à cet accompagnement. « La Métropole doit contribuer à la construction d’une société plus juste, qui permette à chacun de trouver sa place. La lutte contre la précarité passe par l’accès au numérique pour tous, à travers notamment un accompagnement le plus personnalisé possible », a souligné Bertrand Kling, vice-président du Grand Nancy en charge de l’insertion.

BZ