Le Fox Coffee prend des airs de friperie à Metz

Si vous êtes adepte du réseau social Instagram, vous avez peut-être entendu parler d’elle. Yasmine Zeroc, qui compte pas moins de 255 000 abonnés sur la plateforme, est une amoureuse de la mode. La Messine est présente au Fox Coffee, ces vendredi 26 et samedi 27 mars, pour y organiser un grand vide-dressing de printemps. L’entrée est libre, de 10 h à 17 h, et les participants peuvent y chiner vêtements, accessoires et produits de beauté.

Une attention particulière est également portée aux étudiants. Pendant tout le mois de mars, une vente de vêtements au kilo est organisée à destination de ces derniers par les gérants du coffee-shop de la rue Gambetta. Une sélection de vêtements masculins est proposée au tarif de 10 euros le kilo, jusqu’à épuisement des stocks.

LB