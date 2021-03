L’ancienne majorité de gauche à Metz veut faire entendre sa voix

La communiste Danielle Bori, ancienne membre de la majorité de Dominique Gros. Photo archives Michel Dell’Aiera

D’anciens élus de la majorité de Dominique Gros se sont réunis au sein d’un cercle pour poursuivre l’action et les idées lancées durant les deux mandats de l’ex-maire socialiste.

Pour eux, l’histoire n’est pas finie. Après avoir rappelé il y a quelques mois les réalisations effectuées durant les mandats de Dominique Gros, une partie de son ancienne équipe se réunit au sein d’un cercle, baptisé Jean Jaurès. Les communistes Danielle Bori et Gilbert Krausener, la socialiste Isabelle Kaucic mais aussi Pierre Gandar ou Jean-Louis Lecocq ainsi que d’autres personnalités locales veulent « poursuivre le travail entamé par une majorité de gauche à Metz ». « Même si nous ne partageons pas les choix politiques de la majorité actuelle nous les respectons en tant que fruit d’un processus démocratique. Par contre, nous contestons le scénario de déconstruction, voire de démolition mis en œuvre pour préparer le constat d’impuissance face aux difficultés actuelles. À tous ceux qui partagent nos valeurs et notre ambition pour Metz et sa Métropole, nous vous invitons à nous rejoindre pour partager nos réflexions » lancent-ils, portés dans cette phrase de Jean Jaurès : « Le courage c’est de chercher la vérité et de la dire. »



AS