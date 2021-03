La chasse aux œufs de Pâques a commencé chez les commerçants de Metz

Sept indices sont à retrouver dans les vitrines du centre-ville, pour espérer remporter l’un des 30 lots mis en jeu par la Fédération des commerçants de Metz.





Du chocolat, il y en aura pour tous les participants. Pour les lots, il faudra avoir un peu plus de chance. Depuis le samedi 20 mars et jusqu’au mardi 6 avril, la Fédération des commerçants de Metz organise une chasse aux œufs à travers la ville. Au total, sept indices sont à retrouver dans sept vitrines du centre-ville. Ils serviront à reconstituer un mot mystère qui leur permettra de récupérer un cadeau chocolaté à l’arrivée, et de déposer leur bulletin dans l’urne pour tenter de remporter l’un des 30 lots mis en jeu. Le plus gros cadeau est composé d’une nuit, deux dîners et deux petits-déjeuners en chambre, offerts par la Citadelle. C’est d’ailleurs à cet endroit, ou chez Cora en ville, que démarre la grande chasse aux œufs.

LB