Covid-19 : renforcement des restrictions dès lundi en Meurthe-et-Moselle

En cause : une dégradation de la situation sanitaire sur l’ensemble du département.

Afin de freiner la progression du virus, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé par arrêté d’appliquer des mesures renforcées sur tout le territoire de la Meurthe-et-Moselle, à compter de ce lundi 29 mars. Les galeries commerciales d’une surface égale ou supérieure à 10 000m2 ne seront plus autorisées à ouvrir. Dérogation sera accordée pour les commerces de détail et de gros spécialisés dans la vente de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres pour accueillir les professionnels du secteur sur présentation de leur carte professionnelle.

La consommation d’alcool sur la voie publique sera également interdite. Le port du masque restera obligatoire pour tout piéton de 11 ans et plus sur la voie publique de 7 h à 22 h dans les communes de 5 000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes du département dans un rayon de 50 m autour des entrées et sorties des établissements suivants recevant du public : commerces, zones commerciales, marchés alimentaires, crèches et établissements scolaires, établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, espaces d’attente des transports de voyageurs, lieux de culte, services publics et administrations. Enfin, tout rassemblement de plus de six personnes non autorisé sur la voie publique fera l’objet d’une verbalisation d’un montant de 135 euros. Terminés, donc, les rassemblements place Stanislas entre amis, verres à la main.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle, Arnaud Cochet, l’annonce : les forces de police et de gendarmerie mèneront des opérations de contrôle afin de veiller au respect des mesures sanitaires et du couvre-feu. Et il tient à rappeler : « Il est capital de continuer à appliquer les gestes barrière et à respecter le couvre-feu. Il est essentiel de tenir ensemble en restant mobilisés pour faire reculer l’épidémie et ainsi éviter un confinement local. »

BZ