Moselle : Maurice et Mélodie, les cigognes de Sarralbe stars des JT de TF1 et France 2

Filmé en permanence grâce à une nouvelle webcam, un couple de cigognes niché sur le toit de la mairie de Sarralbe a attiré les caméras de télé dans la commune mosellane.

En choisissant d’installer leur nid sur le toit de la mairie de Sarralbe au mois de janvier, Maurice et Mélodie ne se doutaient certainement pas qu’elles allaient devenir les cigognes les plus populaires de la commune. Si une trentaine de couples d’oiseaux nichent chaque année sur les toits de la ville de 4 500 habitants, située au sud-est de Sarreguemines, un seul est filmé en permanence par une webcam. Installée depuis cinq ans, celle-ci a été remplacée cette année par une nouvelle caméra offrant une image haute-définition, et surtout du son, permettant chaque jour à 30 000 internautes d’observer les cigognes à toute heure sans bouger de chez eux. Un phénomène qui a notamment attiré les caméras des journaux télévisés de France 2 et TF1 en Moselle.

Grâce à ce dispositif, il est possible d’observer tout ce qu’il se passe dans le nid de Maurice et Mélodie. La mère a commencé à pondre samedi 20 mars, et trois œufs sont déjà visibles. Ils seront couvés pendant 32 jours à tour de rôle par leurs parents. Les premiers cigogneaux devraient donc naître à la fin du mois d’avril, date à laquelle la mairie de Sarralbe s’attend à un pic de connexions sur son site internet. Ensuite, il faudra compter environ deux mois avant le premier envol des bébés cigognes.

