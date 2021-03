Metz : il reste des places pour aller donner son sang à l’Arsenal

Une collecte de sang inédite est organisée vendredi 26 mars dans la salle de l’Orangerie, à l’Arsenal de Metz.

Vendredi 26 mars, les Messins pourront venir donner leur sang en plein cœur du centre-ville. Cette grande collecte aura lieu de 13 h à 17 h, dans la salle de l’Orangerie, uniquement sur rendez-vous. De nombreux créneaux sont encore disponibles, mais avant de les réserver, un test en ligne est recommandé, afin d’être sûr de remplir les conditions d’éligibilité.

Sauvez des vies en donnant votre sang à l'Arsenal ! 👏



📅 Vendredi 26 mars 2021 de 13h à 17h

📲 Plus d'infos : https://t.co/ssnL0gP2BL pic.twitter.com/8gRK07ja3a — Ville de Metz (@MairiedeMetz) March 23, 2021

Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires en France, permettant chacun de sauver trois vies. Pour un don, prévoyez entre 45 minutes et une heure, et n’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et d’un stylo. Pour rappel, il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre le Covid-19. Cependant, après avoir présenté des symptômes de la maladie, un délai de 28 jours est nécessaire, aucun don n’étant autorisé en cas de symptômes.

LB