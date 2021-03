Metz Film Festival : la planète depuis son canapé

Du 26 au 28 mars, le Metz Film Festival revient pour une édition un peu spéciale. Ce rendez-vous dédié à l’écologie se tiendra en ligne via la plateforme ImagoTV.

C’est une denrée rare, une exception. Alors que la culture a été placée sous silence à cause du Covid, certains festivals existent malgré tout. Le Metz Film Festival fait partie de ces survivants. Anciennement connu sous l’appellation Cinématerre, il a conservé son identité autour de la transition écologique. Bien sûr, il a dû s’adapter et n’a rien à voir avec ce qu’il est habituellement. Mais il est là et c’est finalement la seule chose qui compte.

Rendez-vous donc du vendredi 26 au dimanche 28 mars pour une édition ayant pour thématique l’agriculture. Quinze films sélectionnés, douze en compétition à découvrir depuis votre canapé. Pour cela, il suffit de se connecter à la plateforme ImagoTV. Les films y seront accessibles gratuitement à des heures de projection précises, histoire de conserver l’esprit de festival. Des débats sont également prévus à l’issue des projections, toujours via la plateforme ImagoTV

Deux prix seront décernés par le jury présidé par Dominique Hennequin, un par le public. « Nous sommes un peu stressés mais très heureux de pouvoir présenter cette édition », souligne Marie-Anne Isler-Béguin, président de l’Institut européen d’écologie à l’origine de ce festival.

AS