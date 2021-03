Metz : cette année encore, la Foire de mai est annulée

La Foire de mai organisée chaque année à Metz, qui devait se tenir du 8 au 31 mai, est annulée pour la deuxième édition consécutive.

Cette année, il n’y aura pas plus de Foire de mai à Metz qu’il n’y aura de Foire attractive à Nancy. La fête foraine messine, qui rassemble chaque année plus de 200 forains, a annoncé son annulation en raison de la situation sanitaire, dans un post sur sa page Facebook. Alors qu’elle devait avoir lieu du 8 au 31 mai au parc des expositions de Metz, le manque de visibilité a contraint les organisateurs à tirer une croix sur la tenue de l’événement. Un coup dur supplémentaire pour les forains de Nancy, contraint à de multiples annulations d’événements dans la région. « C’est une catastrophe pour mes collègues et moi-même », a notamment souligné l’organisateur dans sa publication.



LB