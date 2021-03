Pour Pâques, un menu 100 % mosellan

Les producteurs et les artisans Qualité MOSL font preuve de créativité en proposant un menu de Pâques local, préparé avec des produits venant des quatre coins du département.



Foie gras de canard au sel de Guérande préparé près de Sarrebourg, légumes rôtis au four cultivés à Ebersviller, ou encore un pinot noir venant tout droit du Domaine du Mur du Cloître de Haute-Kontz, les producteurs locaux ont concocté un menu de Pâques qui saura vous faire plaisir. Mettant en valeur les produits phares de douze artisans locaux, cette carte est proposée par le label Qualité MOSL afin de valoriser les circuits courts. Viticulteurs, éleveurs, fromagers ou encore chocolatiers proposent de nouveaux modes de distribution aux Mosellans depuis un an. À confectionner chez soi, ce menu permet de découvrir les produits locaux des artisans du département, à récupérer en click and collect ou en vente directe.

LB