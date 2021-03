Ikea s’installe au centre-ville de Metz à partir de samedi

Un magasin éphémère de l’enseigne suédoise d’ameublement va ouvrir ses portes en plein centre-ville de Metz, pour un mois minimum, à partir du 27 mars.



« Tout s’est organisé en moins de deux semaines », révèle Anne Daussan-Weizman, l’adjointe à l’attractivité et aux commerces de la ville de Metz. Lassé de ne pas pouvoir conseiller ses clients depuis la fermeture imposée le 31 janvier des commerces non-alimentaires de plus de 20 000 m2 par le gouvernement, Ikea a décidé d’ouvrir un point de service éphémère. Pendant au moins un mois, l’enseigne scandinave sera implantée en plein centre-ville de Metz, à l’angle de la rue Coëtlosquet et de l’avenue Robert-Schuman, dans les locaux de l’ancien Bershka.

Retrouver un contact avec les clients

En raison de ce rideau baissé depuis presque deux mois, le magasin de La Maxe ne propose plus que du click&collect. « Il s’agit pour Ikea de répondre aux besoins exprimés des clients, en proposant de l’aide pour le montage des meubles et des solutions d’aménagement. Un contact avec la clientèle que l’enseigne a perdu à cause de la fermeture », explique l’adjointe aux commerces qui se dit « très contente que le projet se soit réalisé positivement dans ce bel espace. »



Cette annonce devrait donner un peu de baume au cœur aux Messins, après la fermeture annoncée de Monop’, qui quittera la rue Serpenoise fin juillet. « La rue Serpenoise est une rue en fin de cycle, comme un serpent qui mue, et on fait tout pour la faire renaître grâce à de nombreux projets qui sont dans les tuyaux », défend Anne Daussan-Weizman.

LB