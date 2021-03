Elle aurait dû se tenir à partir du 9 mai 2020. L’exposition « Astérix l’Européen » ouvrira finalement ses portes

le samedi 3 avril 2021 au château de Malbrouck, si la situation sanitaire le permet. Au programme, des documents inédits, des planches originelles, des décors exclusifs et surtout, beaucoup d’humour.

Elle arrive enfin ! L’exposition « Astérix l’Européen », victime de la crise sanitaire l’an dernier, devrait animer le château de Malbrouck à compter du 3 avril et jusqu’au 28 novembre. « Il y aura notamment une reconstitution de l’atelier de Panoramix, mais aussi des menhirs et des Romains autour du château, essayant d’échapper aux baffes », a révélé Dionen Clauteaux, directeur éditorial des Éditions Albert René, à l’occasion d’une conférence de presse lundi 15 mars. Un décor inédit, afin de se plonger directement dans l’ambiance des fameuses aventures des irréductibles Gaulois.

Astérix et Obélix, dont le premier album a été publié en 1961, sont des Gaulois résolument européens. Alors que de nouveaux pays rejoignent la construction européenne, les deux amis voyagent sur le Vieux Continent, à la rencontre de différents peuples, au fil des albums. « Astérix et Obélix s’amusent des clichés que l’on peut avoir sur nos voisins, pour les dépasser et rassembler les Européens », analyse le directeur éditorial. Au total, les aventures des plus célèbres des Gaulois sont traduites dans 111 langues, dont de nombreux dialectes européens.

Parmi les exclusivités de l’exposition, les visiteurs auront la chance de pouvoir admirer 18 planches originelles de « La Serpe d’Or ». Photo DR

Un positionnement idéal

Alors qu’elle aurait dû ouvrir ses portes à l’occasion des 70 ans du discours fondateur de la Communauté européenne prononcé le 9 mai 1950 par Robert Schuman, l’exposition « Astérix l’Européen », portée par le Département de la Moselle, prend donc tout son sens à Manderen, à deux pas de la frontière allemande.

« On a monté de très belles expositions ces dernières années, mais elles ont souvent lieu à Paris. Nous sommes donc très heureux de pouvoir monter ce projet dans ce lieu exceptionnel, positionné aux trois frontières, affirme Dionen Clauteaux. D’autant plus que nos voisins allemands sont des lecteurs des aventures d’Astérix presque aussi assidus que les Français. »

Pensée comme une aventure, l’exposition s’étend sur plus de 1 000 m². « Pour l’imaginer, il a fallu penser à une histoire, un scénario. On y a apporté deux regards, une ambiance historique mêlée à une ambiance amusante, car avant tout, tout ce qu’ont fait Goscinny et Uderzo, c’est drôle », confie Xavier Baumann, directeur général adjoint par intérim au développement culturel et artistique du Département de la Moselle. De la naissance d’Astérix en passant par la Gaule, l’Italie ou encore la Grèce, l’exposition est divisée en sept salles, afin de faire parcourir un véritable voyage aux visiteurs.

Le banquet final

Si l’exposition a lieu au château de Malbrouck, c’est aussi en raison de la relation que le lieu entretient avec le neuvième art. « Depuis quatre ans, nous avons décidé de développer notre engagement en faveur de la bande dessinée en Moselle. Le château a déjà accueilli plusieurs éditions du festival de la BD, mais aussi de grandes expositions événements », rappelle Patrick Weiten, président du Département de la Moselle.

Si chacune de ces salles de l’exposition renfermera des éléments exclusifs, c’est dans la dernière qu’une grande surprise attendra les plus curieux. Baptisée « Musée des arts d’Europe », elle contiendra des représentations de célèbres peintures mises en parallèle avec des dessins extraits des albums. « Il s’agit du banquet final de l’exposition. Les parodies d’œuvres d’art européennes que l’on retrouve dans les albums seront mises en valeur grâce à un travail de coloration incroyable », promet Dionen Clauteaux. Un croisement entre l’histoire, la culture et l’humour.

Alors que la situation sanitaire est encore incertaine sur le territoire, il reste impossible de prédire une ouverture à temps pour l’exposition. « Si nous n’en avons pas l’autorisation, elle ne se tiendra pas à la date prévue. Mais j’ai l’intime conviction qu’elle se tiendra dès l’ouverture des portes des espaces culturels, assure Patrick Weiten. La Moselle démontre sa farouche volonté de développer des moyens pour que la culture retrouve sa place. Nous allons ouvrir les portes de la Moselle à Astérix, et au neuvième art. »

Laura Bannier