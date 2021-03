Covid-19 : les bibliothèques de Nancy et Liège main dans la main

Nancy et Liège, ville jumelée en Belgique, proposent à leurs habitants des regards croisés sur la culture en temps de pandémie dans le cadre d’un duplex organisé le jeudi 25 mars à 20h en live sur la page Facebook des Bibliothèques de Nancy. Une première initiative venant lancer une série de rendez-vous tout au long de l’année.

L’idée est apparue au lendemain des élections américaines. En novembre 2020, un duplex avec Cincinnati, la ville jumelée de Nancy aux Etats-Unis, avait été organisé avec des bibliothécaires issues des deux contrées, des journalistes américains et le correspondant du journal La Croix, autour d’une « Nuit américaine ». Objectif ? Mieux appréhender les élections présidentielles et la passion qu’elles suscitent. Ce dialogue transatlantique, animé par Gabriel Bertrand, avait été l’occasion d’un échange nourri et fourni avec les internautes nancéiens. « C’est un événement qui a bien fonctionné. Entièrement à distance et jusqu’aux premières lueurs des résultats, des intervenants spécialisés et en duplex des Etats-Unis ont éclairé les curieux sur les enjeux de l’élection outre-Atlantique. Avec des questions en ligne posées par le public. Nous allons capitaliser sur cette expérience pour imaginer en 2021 une collection de dialogues avec nos villes jumelées. Probablement une série qui remplit parfaitement nos missions d’éducation aux médias et à l’information », nous promettait Juliette Lenoir, la directrice des Bibliothèques de Nancy en début d’année. C’est chose faite avec le lancement le 25 mars prochain de cette initiative. Ce duplex organisé avec Liège sera le premier d’une série de cinq rencontres qui permettront également un échange avec Karlsruhe, Newcastle, Kanazawa et Krasnodar tout au long de l’année 2021.

Un seul objectif, transversal : l’étude de la construction de l’information en temps de crise sanitaire, sociale et économique. Les thématiques abordées seront à chaque fois différentes et l’occasion de mettre l’accent sur une problématique propre à chaque pays, déterminée en concertation avec la bibliothèque locale. Pour le duplex belge, Edith Bertole, coordinatrice des festivals Corps de textes et le festival Émulation à Liège, Petter Jacobsson, directeur général du CCN-Ballet de Lorraine, Daniel Weissman, directeur de l’Orchestre philharmonique royal de Liège et Gabriel Bertrand, journaliste, présenteront et analyseront la place de la culture pendant la crise sanitaire et les conséquences de cette crise sur le secteur culturel. Les internautes pourront bien évidemment poser leurs questions et intervenir. En direct sur les réseaux sociaux ou en amont.

Le deuxième duplex, Nancy-Karlsruhe, traitera quant à lui de la lutte contre les fake news. Ces dialogues jumelés se dérouleront par l’intermédiaire de l’outil Zoom, relayé sur les réseaux sociaux des Bibliothèques de Nancy. Dans chacun des pays, des acteurs locaux échangeront avec Nancy où l’équipe sera accompagnée d’un journaliste et d’un modérateur. Les rencontres pourront être enrichies par la présence d’autres intervenants. À l’heure où le monde traverse une crise inédite, ces études comparées permettront de découvrir comment une même problématique est abordée à travers le monde et quelles réponses y sont apportées. La culture n’a décidément pas de frontières.

Baptiste Zamaron