Tennis : le Moselle Open a trouvé sa place dans le calendrier 2021

Le tournoi cher à Yves Henry et Julien Boutter se tiendra aux Arènes de Metz du 19 au 26 septembre prochains.

L’année 2020 avait tourné à la catastrophe. Frappé par la crise du Covid-19 et ses restrictions sanitaires, fragilisé par le repositionnement du tournoi de Roland-Garros dans le calendrier également, le Moselle Open avait finalement dû être annulé par ses organisateurs. Lesquels avaient songé, un temps, mettre sur pied une exhibition au mois de décembre pour contenter leur public fidèle autant que célébrer les soignants soumis à rude épreuve depuis les premières heures du match contre le coronavirus. Mais là aussi, après un premier report, ces 24 heures de tennis solidaire n’avaient pu se tenir.

L’éclaircie viendra-t-elle avec 2021 ? Il faut l’espérer ou le croire puisqu’un signe annonciateur de jours meilleurs est venu de l’ATP, l’association qui régit le tennis professionnel. Cette dernière a en effet validé l’inscription du Moselle Open à son calendrier. À noter sur tous les agendas : la petite balle jaune rebondira aux Arènes de Metz du 19 au 26 septembre prochains. Avec des tribunes remplies et enthousiastes ? Sur ce point, il est évidemment trop tôt pour se prononcer. « À ce jour il n’est pas possible de donner plus de détails concernant les conditions d’accueil du public. Celles-ci seront communiquées ultérieurement en fonction de l’évolution de la Covid-19 », font savoir les organisateurs dans un communiqué.

Thomas Vuagnoux