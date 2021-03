Statue du général de Gaulle : François Grosdidier répond à la grogne de certains élus

Sur Facebook, le maire de Metz répond aux députés et conseillers départementaux qui s’étaient indignés de ne pas avoir été conviés à l’inauguration de la statue du général de Gaulle.



« Ce n’est pas dans les usages de la Ville », se défend l’édile messin dans un post Facebook. Samedi 20 mars, l’inauguration de la statue du général de Gaulle a eu lieu sur la place du même nom, en présence de nombreux élus. Y étaient conviés, entre autres, le président de la Région Grand Est, Jean Rottner, le président du Département de la Moselle, Patrick Weiten, ou encore la députée européenne Nathalie Colin-Oesterlé. Une cérémonie en petit comité, imposée par le contexte sanitaire, à laquelle Richard Lioger et Belkhir Belhaddad, deux députés LREM de la Moselle, n’avaient pas été conviés, ce qui a provoqué leur indignation.



Pour François Grosdidier, cette plainte n’a pas lieu d’être, ce qu’il a détaillé en cinq points, dans un post sur Facebook mardi 23 mars. « Ceux qui auraient été fondés à se plaindre auraient été les membres du conseil municipal que le contexte sanitaire excluait. Au moins ceux de la majorité », avance le maire de Metz qui se souvient que pendant ses mandats de député ou de sénateur de la Moselle, il n’a « jamais été invité par la municipalité en tant que parlementaire ». Enfin, l’édile messin regrette les nombreuses polémiques qu’a soulevées l’opposition autour de cette statue, avant et après la cérémonie. « Ces vaines polémiques, imbéciles même, auront reçu davantage de retentissement médiatique que l’opération elle-même », juge l’élu.

Laura Bannier