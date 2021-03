Pour vivre heureux, allez au Luxembourg

La crise sanitaire ne semble pas impacter le moral de nos voisins luxembourgeois, qui se classent à la huitième place du Rapport mondial sur le bonheur, deux places de mieux que lors du précédent classement.



Et si, après tout, l’argent faisait le bonheur ? C’est en tout cas une des pistes qui pourrait expliquer l’excellent classement du Luxembourg à l’édition 2021 du Rapport mondial sur le bonheur réalisé par l’institut Gallup, avec le soutien de l’ONU. Un classement encore meilleur que celui mené en 2019, où le pays se classait dixième, et qui s’explique en partie grâce à ses bonnes performances économiques malgré la période de crise sanitaire. Dominé par la Finlande, le classement répertorie les pays du monde où les habitants sont les plus heureux de vivre, grâce à des entretiens réalisés par les auteurs avec les résidents des différents pays. Sont aussi pris en compte le PIB, l’espérance de vie, les indices de corruption, ou encore de liberté individuelle. Outre le Luxembourg, nos autres voisins font également mieux que nous, puisque la Suisse se classe troisième, l’Allemagne 13e, la Belgique arrive en 20e position, suivie par la France, 21e. Une raison de plus de râler pour les Français, même s’ils restent loin devant l’Afghanistan, bon dernier du classement, à la 149e place.



Laura Bannier