Metz : le Monop’ de la rue Serpenoise va fermer ses portes

Alors que le bruit courait depuis quelque temps, la direction de l’enseigne a confirmé la fermeture du magasin situé rue Serpenoise, à la fin du mois de juillet 2021.



Autrefois véritable moteur du centre-ville de Metz, la rue Serpenoise n’a presque plus rien d’une rue commerçante, tant les annonces de fermeture se multiplient. Ouvert en 2016, le magasin Monop’ installé dans la rue va baisser le rideau cet été. « Malheureusement, l’activité s’arrête fin juillet en raison du contexte économique et sanitaire qui a directement impacté les commerçants de la rue, et donc le magasin qui a vu son nombre de clients baisser », explique la direction parisienne de l’enseigne. Depuis trois ans, les résultats du supermarché de proximité étaient déjà compliqués. Les employés du Monop’ se verront proposer un plan de reclassement dans les autres magasins de l’enseigne.

LB