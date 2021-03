Metz : la fête du court-métrage se prépare pour une édition 100 % numérique

Du 24 au 30 mars, la Fête du court-métrage permettra de découvrir gratuitement une sélection de 150 films.



Le coup d’envoi sera donné ce mercredi 24 mars mais cette année, comme l’année dernière, tout se passera en ligne. Cet événement national et international, qui a lieu chaque printemps, est porté à Metz par le collectif Cycl-one. Pour avoir accès au catalogue exclusif qui répertorie 150 films courts, il suffit de s’inscrire en ligne sur le site Internet de la Fête du court-métrage. En parallèle à cette édition numérique, l’antenne messine du festival a tenu à élargir l’offre en proposant aux jeunes publics de découvrir des œuvres, via les structures scolaires, périscolaires et sociales de Moselle, qui organiseront des projections en autonomie. Samedi 27 mars à 14 h, une émission en ligne de 3 h 30 spécifique à Metz sera également diffusée en direct. Conçue en collaboration avec l’association Club du cinéma non-commercial, cette émission sera réalisée par des jeunes talents régionaux et mettra en avant leurs réalisations de 2020, dans le but de transmettre leur passion pour le cinéma.

Laura Bannier