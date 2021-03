Covid-19 : à quoi sert la cellule d’appui à l’isolement en Moselle ?

Pour aider les cas positifs et les cas contacts au Covid-19 à mieux supporter la période d’isolement, le Département de la Moselle a mis en place une cellule territoriale d’appui à l’isolement depuis mai 2020.



C’est l’élément central de la stratégie « Tester, alerter, protéger » mise en place par le gouvernement. Tous les cas positifs, ainsi que les cas contacts au Covid-19, doivent strictement se soumettre à la règle de l’isolement, afin de casser les chaînes de contamination. Une situation qui peut être difficile à supporter pour les plus fragiles.



Pour y remédier, le Département de la Moselle collabore depuis mai 2020 à la mise en place d’une Cellule territoriale d’appui à l’isolement. Jeudi 18 mars, Marie-Louise Kuntz, vice-Présidente du conseil départemental de la Moselle, a signé avec la préfecture de la Moselle, le Service départemental d’incendie et de secours de la Moselle et les associations partenaires, une convention déterminant les modalités d’intervention des associations agréées au sein de cette cellule.

Le @MoselleCD57 collabore de façon effective à la Cellule Territoriale d’Appui à l’Isolement



4 assistantes sociales assurent, en semaine,les évaluations à la demande de la CTAI et 19, sur la base du volontariat et en alternance, assurent l'astreinte les week-ends et jours fériés https://t.co/2U6YfsKslq — Département Moselle (@MoselleCD57) March 22, 2021

Depuis le 13 février 2021, cette cellule fonctionne sept jours sur sept, afin d’offrir des réponses aux différentes situations qui lui sont rapportées. Portage de repas, de courses ou de médicaments, garde d’enfants, soutien psychologique voire relogement temporaire, la cellule a pour objectif de répondre aux besoins d’accompagnement des personnes isolées sur le territoire. Quatre assistantes sociales assurent en semaine les évaluations, tandis que 19 assistantes sociales sont d’astreinte le week-end et les jours fériés, sur la base du volontariat. À ce jour, 165 des évaluations réalisées ont permis la mise en place d’un accompagnement effectif. Pour pouvoir avoir accès à ces aides, les personnes isolées peuvent contacter le 06 75 88 05 01.

Laura Bannier