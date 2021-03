Thionville se démarque dans le classement des centres-villes français dynamiques

Entre mars 2020 et janvier 2021, plus de 180 centres-villes de villes de moins de 100 000 habitants ont été sondés sur leur dynamisme, grâce à l’analyse du flux piéton.

1,28 million. C’est le nombre de passages mensuels moyens dans le centre-ville de Thionville, entre mars 2020 et janvier 2021. Un chiffre qui permet à la ville de se classer 21e au palmarès des centres-villes français dynamiques, qui répertorie les 30 villes moyennes avec la plus forte fréquentation depuis le début de la crise sanitaire. Établi par Villes de France, l’association d’élus fédérant les villes moyennes, et Mytraffic, analyste du flux piéton, ce classement a été établi grâce à la comptabilisation des passages des habitants dans le centre-ville de 180 communes de moins de 100 000 habitants, hors zone métropolitaine, villes touristiques présentant de très fortes variétés saisonnières, et outre-mer.

Malgré ses 40 477 habitants, Thionville fait mieux que Niort (59 059 habitants), classée 23e, ou encore Quimper (63 166 habitants), classée 24e. Sur le podium, on retrouve les villes de Villefranche-sur-Saône, Chambéry et Pau. Les villes répertoriées dans le top 30 résistent face à la crise sanitaire, puisqu’elles enregistrent un flux de piétons équivalent à 76 % de leur niveau d’avant-crise en moyenne.

Repeupler le centre-ville

Selon Pierre Cuny, maire de Thionville, ce résultat s’explique grâce à la création et la réhabilitation de logements en centre-ville. « Pour être vivant, le centre-ville doit être peuplé », a expliqué l’édile. Une bonne note qui est également due à la réinstallation de services publics dans le centre, comme la Caf, ou l’office de tourisme. Enfin, le dernier facteur de réussite est attribué par le maire à la politique commerciale active de Thionville, à travers l’embauche d’un manager de centre-ville.

Laura Bannier