Portée par Belkhir Belhaddad, la loi sport a été adoptée en première lecture

Rendre la pratique sportive accessible à toutes et à tous, c’est l’objectif de la proposition de loi portée par Belkhir Belhaddad, député de la première circonscription de Moselle, qui a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, vendredi 19 mars.

Traduisant l’aboutissement de plus de trois ans de consultations, la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France a été présentée à l’Assemblée nationale, vendredi 19 mars. Comportant 11 articles, ce texte dont Belkhir Belhaddad, député de la première circonscription de Moselle, était l’un des premiers cosignataires, cherche à répondre à trois grands objectifs.

Le premier ambitionne de rendre la pratique sportive accessible à tous, à travers l’accès du plus grand nombre aux installations sportives scolaires, et le développement de plans sportifs locaux à l’échelle des communes. Le texte proposé vise également à insuffler plus de démocratie dans les instances dirigeantes des fédérations grâce à l’instauration de la parité, ou encore la limitation du cumul des mandats. Enfin, la proposition de loi se veut protectrice du modèle économique sportif à l’ère du numérique, grâce à la mise en place de dispositifs de lutte contre le streaming illégal et la manipulation des partis sportifs en ligne.

19 heures de débats

Au total, les débats en commission, puis dans l’hémicycle, auront duré 19 heures, et auront permis de compléter le texte initial par l’adoption de 97 amendements. Les débats ont notamment permis de nombreuses avancées comme l’élargissement de la prescription médicale d’une activité physique adaptée aux malades chroniques, ou encore la désignation d’un référent sport dans chaque établissement social ou médico-social. Avec seulement deux votes contre, et 31 pour, le texte a largement été adopté par les députés présents dans l’hémicycle.

Laura Bannier