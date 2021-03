Inauguration de la statue du général de Gaulle : Richard Lioger et Belkhir Belhaddad s’indignent de ne pas avoir été invités

Les deux députés LREM n’ont pas été conviés à l’inauguration de la statue du général de Gaulle à Metz, alors que cette dernière a eu lieu en présence de nombreux élus.



Si l’ancien Premier ministre Alain Juppé a dû annuler sa venue en raison du confinement, d’autres élus n’étaient même pas invités à l’événement. C’est le cas des deux députés LREM de Moselle, Richard Lioger et Belkhir Belhaddad. Le premier sur Facebook, le second via un communiqué de presse : les deux hommes politiques se sont indignés de ne pas avoir été conviés à la cérémonie qui a eu lieu en comité restreint, samedi 20 mars.



« La vie politique est suffisamment remplie de chicanes et d’oppositions parfois surjouées pour les mettre en pause quand il s’agit de célébrer de grands hommes ou de grandes causes », a ainsi estimé Belkhir Belhaddad, regrettant « que le maire de Metz n’ait pas jugé utile de [l]’inviter, en qualité de député de la circonscription ». Richard Lioger, lui, va même jusqu’à qualifier la statue comme étant celle de François Grosdidier. « M. le maire de Metz inaugure sa statue de de Gaulle avec le président de la Région Grand Est, candidat à sa succession, et une députée européenne mais sans aucun député de Metz invité ! Un bel exemple de sa conception de la République », a écrit l’élu sur Facebook.





Une exposition en mairie



Réalisée par Élisabeth Cibot, cette statue du général de Gaulle a pris place samedi 20 mars sur le parvis de la gare, autrement appelé place du général de Gaulle. Montrant « un général en mouvement, symbole de la grande Histoire qui ne s’arrête jamais », d’après François Grosdidier, elle a été inaugurée en présence de Laurent Touvet, préfet de la Moselle, Jean Rottner, président de la Région Grand Est, Catherine Belrhiti, sénatrice de la Moselle, Nathalie Colin-Oesterlé, députée européenne, et de nombreux autres élus. En complément à l’installation de cette statue, une exposition en hommage au général de Gaulle réalisée par les archives municipales de la ville de Metz a été installée au sein du péristyle de l’Hôtel de Ville. Elle est visible gratuitement jusqu’au 8 avril, de 8 h à 18 h.

LB